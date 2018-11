Prohlídky nádražních salonků

Každou poslední sobotu v měsíci od dubna až do konce roku 2018 si můžete prohlédnout reprezentativní prostory salonků na pražském hlavním i Masarykově nádraží. Otevřené budou vždy od 10 do 17 hodin a každou celou hodinu od 10 do 16 hodin jsou připravené komentované prohlídky.

Prohlédnete si nejen architektonicky cenné interiéry, ale také historické fotografie obou nádraží. Zároveň si můžete zakoupit upomínkové předměty (pohlednice, turistické vizitky apod.) nebo otisknout pamětní razítko. Zájemcům o výklad v angličtině nabízíme prohlídky Vládního salonku na hlavním nádraží se začátkem vždy ve 13:30 a 14:30.

Komentované prohlídky začínají vždy v celou hodinu od 10:00 do 16:00 (prohlídka trvá cca 20 min).