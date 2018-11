Vánoce s Dejme dětem šanci - Praha

Vánoce se blíží a již ve středu 5. prosince proběhne od 8 do 11 hodin v přízemních prostorách úřadu MČ Praha 4 charitativní vánoční snídaně na pomoc dětem z dětských domovů. Organizace Dejme dětem šanci pravidelně připravuje nespočet projektů, které mají za cíl co nejvíce ulehčit vstup do samostatného života dětem a mladým lidem z dětských domovů.

Přijďte si koupit adventní kalendář, lahodnou snídani a krásné dárkové předměty a podpořte dobrou věc!