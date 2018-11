Stand-up show Miloše Čermáka

Miloš Čermák o černošce i o tom, co má společného stand-up s krizí středního věku. Letos mu bylo padesát. Někteří muži si v tomto věku kupují sportovní automobily, jiní odcházejí od rodiny k mladým milenkám. Novinář a autor řady knížek to vyřešil jinak. Miloš Čermák už po třicítce začal nosit červené brýle a po čtyřicítce k tomu přidal ještě červené boty. A nakonec v pětačtyřiceti začal dělat tzv. stand-up comedy.

S kolegou Luďkem Staňkem založili malou společnost a v posledních letech vystupovali pravidelně například v Troníčku, Werichově vile či Divadle Na Prádle. Rok své „padesátky“ proto Miloš Čermák logicky oslavil v tomto duchu: má v plánu přesně padesátkrát vystoupit, v srpnu vyprodal velké divadlo Studio DVA v centru Prahy a teď na podzim vydává knížku Žena mi slíbila černošku, na kterou získal peníze na crowdfundingové platformě HitHit. O tom všem vám řekne. Večer v Operu bude částečně stand-up a částečně povídání o tom, jak se stand-up dělá a co přitom Miloš Čermák zjistil, co se naučil a k čemu mu to bylo. Samozřejmě odpoví na vaše dotazy.