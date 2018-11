Benjamin Francis Leftwich v Praze

Melancholický zpěvák ze severu Anglie Benjamin Francis Leftwich, kterého recenzenti první desky Last Smoke Before the Snowstorm z roku 2011 přirovnávali k Damienovi Riceovi nebo Josému Gonzálezovi, přijede do Prahy! Tento písničkář a skladatel ušel od té doby dlouhý kus cesty a vyvinul svůj osobitý melancholicky éterický styl, což dokazuje i jeho skladba Shine, která se podle Spotify stala nejnávykovější písní roku 2014, protože byla nejčastěji za sebou přehrávanou skladbou. Dočkala se také remixu od producenta Kyga. V Rock Café 6. května 2019 představí zpěvák chystanou třetí desku, která má být narozdíl od předešlé folkové tvorby elektroničtější.