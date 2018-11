Blood Youth v Praze

Hardcore punkoví Blood Youth, kapela, která vznikla v roce 2014 a aktuálně pracuje na druhém albu, na které láká skladbou Starve, zahraje v Praze! V Chapeau Rouge představí 19. března 2019 chystanou druhou desku, na které se posouvá k agresivnějšímu zvuku. Podle basisty Matta Hollinsona je skladba Starve začátkem tvrdšího období Blood Youth: „Ten singl byl pro naše fanoušky asi trochu šok, když ho porovnáme s tím, co jsme doposud vydávali. Všichni nám říkali, že najednou zníme agresivněji. A to ještě neví, co chystáme dál,“ svěřil se v jednom z nedávných rozhovorů.