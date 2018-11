Zažijte Afriku uprostřed Prahy

Praha zažije velkou exotickou jízdu! Vezeme vám totiž to nejlepší ovoce z afrických políček, zahrádek a sadů. Přímo od našich drobných farmářů, tak jak to má být. Bez chemie, všechno zaručeně přírodní. Přijďte ochutnat to, co v místních supermarketech rozhodně nenajdete. Potěšení pro všechny smysly zaručeno!

Otevřeno od 10 do 18 hodin.

A z čeho všeho vaše chuťové buňky zajásají?

Z čerstvého ovoce z Afriky a Asie. Chybět nebudou dokonalá máslová avokáda, slaďoučká manga, obří jackfruity, spousta druhů banánů, voňavé papáji, smradlavé duriany nebo elegantní dračí ovoce. A spooousta dalšího, co se nám sem teď nevejde.

Ze sušeného ovoce. Banány, ananas, papája a další, všechno bez přidaných cukrů.

Z kávy, oříšků, čokolády i z naší speciality – čerstvých kakaových bobů.

Z unikátního street food. S našimi grilovanými banány, ananasem, guacamole, smoothie a lisovanou cukrovou třtinou si budete připadat opravu jak v Africe.



Ještě se neznáme? Tak nám dovolte se představit…

Jsme Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky. Podporujeme ugandské lokální farmáře a pěstitele. Vykupujeme za férové ceny a těšíme česká srdce tím nejupřímnějším ovocem na světě.