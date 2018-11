Čerti na palubě - Praha

Společnost Pražské Benátky ve spolupráci s Muzeem pražských pověstí a strašidel připravila na předvečer svátku sv. Mikuláše (5. 12. 2018) další čertovskou zábavu. Tentokrát se s čerty setkáte přímo na palubě lodi, a to dokonce nejstarší osobní lodi v Praze - Salonní rychlolodi Nepomuk. Čertovská cháska si chystá pytle na nejzlobivější děti a strašidelné pověsti a příběhy pro malé i velké. Na palubě nebude chybět ani Mikuláš s andělem.

Salonní rychloloď Nepomuk bude vyplouvat na 45 minutovou plavbu z přístaviště Four Seasons (Platnéřská 191/2, Praha 1).

Vstupné:

340 Kč/dospělý

100 Kč/dítě (do 14 let)

Děti do 2 let zdarma.

Tento večer bude Muzeum Karlova mostu otevřeno za symbolických 20 Kč. Návštěvníci mohou zhlédnout výstavu betlémů. Těšit se mohou také na tradiční slaměný a rybí betlém v nadživotní velikosti.

Datum konání: 5. 12. 2018

Časy vyplutí: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Místo konání: Platnéřská 191/2, Praha 1



Rezervace

Rezervaci je nutné vyzvednout do 12:00 dne 4. 12. 2018 na pokladně Muzea Karlova mostu (Křižovnické náměstí č. 3, Praha 1).

V rezervaci je třeba zahrnout také děti (i neplatící do dvou let)!