Loutkovo – hudební pohádka pro celou rodinu.

Každý ten příběh jistě znáte, už se tady vypráví přes dvě tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, kdy se ten zázrak stal. My Vás zavedeme do dalekého Betléma, kde ve chlívku mezi ovečkami, kravičkami a jiným dobytkem jsou na slámě jesličky. V jesličkách Jéžíšek a okolo něj ti kteří ho mají rádi. Velká sláva to byla, Andělé pěli písně, dokonce i králové jej navštívili. Ale jednomu králi se narození Ježíška nelíbí. Je to zlý král Herodes a udělá všechno proto, aby se jej zbavil. Jak to s Jéžíškem dopadlo se můžete podívat v našem hudebně-loutkovém Betlémě.

Pohádka je vhodná pro děti a jejich rodiče od 3 let.