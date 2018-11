Cesta k Betlému

Režisérka Kateřina Dušková a dramaturgyně Barbora Jandová napsaly vánoční hříčku na motivy slavné České mše vánoční. Děti se zaposlouchají do tónů krásné hudby Jakuba Jana Ryby a spolu s námi - s dětmi Honzou a Šárkou a s jejich tajemným Dědečkem - se vydají na cestu do Betléma. Na cestu budou potřebovat otevřené oči, uši a srdce. Toto vánoční leporelo je interaktivním představením pro děti od tří let a všechny, kteří mají rádi neopakovatelné kouzlo Vánoc a tajemství právě narozeného Ježíška.