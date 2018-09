Čakovické posvícení - Praha

V sobotu 29. září si nenechte ujít již 9. čakovické posvícení. To zahájí v 10 hodin dopoledne mše svatá za MČ a republiku, konaná v kostele sv. Remigia, hlavní program proběhne od 11 hodin do 1 po půlnoci na náměstí Jiřího Berana. A bude stát opravdu za to!

Podrobný bohatý program akce zobrazíte kliknutím na obrázek.