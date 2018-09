Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice

Co se z archivních materiálů můžeme dozvědět o opoziční kultuře před rokem 1989? Jak dobové dění ovlivňovalo kulturu a rozličná intelektuální prostředí? Nastavují tyto artefakty a sbírky zrcadlo i nám samotným a naší vlastní době? Výstava Rizikové faktory se vydává po stopách vztahů, aktivit a činů, které byly před rokem 1989 zatlačeny do ilegality nebo na okraj společenského života – jak těch, které se posléze staly trvalou součástí naší kolektivní paměti, tak i těch, které dodnes zůstávají do značné míry zapomenuty.

Činorodost, solidarita a ochota riskovat i přijmout zodpovědnost za druhé jsou hlavními předpoklady politických a společenských změn. Výstava proto věnuje zvláštní pozornost iniciativám zdola, komunitnímu životu a tvořivosti. Kultura a politika se v době před rokem 1989 významně prolínaly, a proto je ani dnes nejde prezentovat jako zcela oddělené oblasti. Sbírky uchovávající a dokumentující dědictví kulturní opozice tvoří svého druhu katalogy rozmanitých podob nezávislé činnosti a nástrojů, jejichž pomocí kultura ovlivňovala společnost.

Výstava představuje široké spektrum fenoménů souvisejících s nezávislou kulturou a společenským odporem v zemích střední a východní Evropy. Prezentuje jak události a iniciativy zakládající se na otevřeném střetu s režimem, tak rozmanité způsoby alternativního fungování živé kultury (samizdat, bytová divadla, undergroundová produkce). Pozornost je věnována také dobovým subkulturám a různým podobám nezávislých životních stylů. Vystavované předměty pochází z Maďarska, Polska, Česka, Slovenska, Ukrajiny a zemí bývalé Jugoslávie. Exponáty byly vybrány na základě výzkumu uskutečňovaného v rámci mezinárodního projektu COURAGE: Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries.