Případ Josef Mengele

1949: Josef Mengele přijíždí do Argentiny. V přestrojení a pod různými pseudonymy se snaží tento „Anděl Smrti“ z Osvětimi skrýt v Buenos Aires a začít zde nový život. Perónova Argentina je k bývalým nacistům pohostinná a zdá se, že celý svět chce na zločiny druhé světové války zapomenout. Honba za válečnými zločinci ale znovu nabírá na síle a Mengele je nucen uprchnout do Paraguaye a posléze do Brazílie.

Mění identity, úkryty a místa pobytu a sžíraný výčitkami nenajde oddechu až do své záhadné smrti na pláži v roce 1979. Jak je možné, že tento nacistický pohlavár unikal po třicet let všem nástrahám? Jak to, že se agentům, kteří nacisty stopovali, nepodařilo Mengeleho dopadnout? Které tajné služby mu pomáhaly?

Olivier Guez je francouzský spisovatel a novinář. Za román Zmizení Josefa Mengeleho, poutavé, téměř detektivní vyprávění poválečného života nechvalně proslulého „Anděla Smrti“ Josefa Mengeleho, obdržel v roce 2017 prestižní literární Renaudotovu cenu a kniha právě vychází v překladu Zdeňka Humla v nakladatelství Garamond.

Kniha bude uvedena v rámci Francouzského literárního podzimu a spolu s Olivierem Guezem vystoupí Michal Šimůnek, historik z Ústavu soudobých dějin Akademie věd.

Moderuje Denisa Novotná.

Večer se uskuteční ve francouzštině a češtině, simultánní tlumočení zajištěno.

Spolupořádají Knihovna Václava Havla a Francouzský institut v Praze.