Ajelet Gundar-Gošenová: Probudit lvy

Doktor Ejtan Green cestou z Beerševské nemocnice na opuštěné silnici srazí chodce. S hrůzou zjistí, že zraněný muž je eritrejský migrant bez šance na přežití, a z místa nehody uprchne. Jeho život se změní v okamžiku, kdy ho navštíví mladá černoška, žena mrtvého muže, a donutí ho poskytovat lékařskou péči migrantům z Afriky. Ejtanův osud se tak ocitne v rukou krásné ženy, která ho zároveň přitahuje i odpuzuje. Napínavý příběh o erotické přitažlivosti a odcizení jednoho člověka druhému odhaluje nejtemnější kouty izraelské společnosti i lidské duše.

Román Probudit lvy s tématem migrace do Izraele si získal od svého vydání renomé po celém světě. O knize a tématu budou debatovat izraelská spisovatelka Ajelet Gundar-Gošenová, reportér České televize pro Blízký východ Jakub Szántó a překladatelka Magdalena Křížová.

Večer moderuje Michal Žantovský.

Tlumočení z hebrejštiny zajištěno.

Ajelet Gundar-Gošenová (*1982) vystudovala psychologii na univerzitě v Tel Avivu a scenáristiku na Sam Spiegel Film and TV School v Jeruzalémě. Získala několik ocenění za své scénáře a krátké filmy. Ajelet Gundar-Gošenová patří mezi největší přísliby současné izraelské literatury, o čemž svědčí už její první oceněný román z roku 2012 Jednu noc, Markoviči. Román Probudit lvy obdržel WIZO Price a New York Times ho zařadil mezi 100 nejvýznamnějších knih roku 2017. Ve Spojených státech se připravuje jeho seriálová adaptace. Do češtiny titul přeložily Alžběta Glancová a Magdalena Křížová.