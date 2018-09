Křest knihy Podzemní symfonie Plastic People

Kniha Podzemní symfonie Plastic People zachycuje osud rockové skupiny The Plastic People of the Universe na pozadí politického vývoje v šedesátých až osmdesátých letech minulého století. V úvodu jsou přiblíženy dějiny kapely v letech 1968–1976 v rámci importu psychedelického rocku do Československa a prvních konceptů kulturních opozic. Analyzován je rovněž kontext politicky orientovaného disentu, především Charty 77 a dlouhodobé vazby kapely na Václava Havla. Následuje vznik Půlnoci a Domácí kapely, cesty do USA, snaha o legalizaci… až po rozpad skupiny.

Kniha je zasvěceným pojednáním o legendární undergroundové kapele a její době; pojednáním, které přináší mnoho nového a leckteré dobře známé skutečnosti nasvěcuje z dosud neznámých úhlů.

Titul uvedou její autoři František Stárek Čuňas a Martin Valenta spolu s Vratislavem Brabencem a Jáchymem Topolem. Moderovat jejich rozpravu bude Petr Onufer.