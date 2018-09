Slavnostní zahájení sezony 2018/2019

Během sezony 2018/2019 si budeme připomínat 55 let od vzniku divadla, které se už na počátku a za celou dobu své existence, stalo nedílnou součástí české (ale nejen díky svým mnohým zájezdům po celém světě i světové) divadelní historie. Uvažujeme o dvou týdenních etapách oslav jubilea na podzim 2018, přičemž do této doby bude také hotová oprava a revitalizace divadelních prostor, které byly umožněny díky podpoře MHMP. Tedy se budeme těšit na viděnou v novém kabátě.

V pondělí 17. září ve 12.00 hodin zahájíme oficiálně sezonu v pasáži Olympic krátkým, venkovním pásmem písní z některých (především nejnovějších hudebně-tanečních) inscenací a slavit budeme celý týden. Na programu bude kmenová Prodaná nevěsta i jubilejní 100. repríza Fausta a Markétky, po které je ještě plánovaná beseda s diváky a hosty, a to nejen o historii Ypsilonky, oslavách výročí, ale také o směřování Ypsilonky i divadla či kultury obecně. Dále uvedeme Varieté Freda A., a to navíc jako partnerské představení televizního festivalu Zlatá Praha, která současně letos připomíná rovněž 55 let existence. Zařadíme i jednu z nejnovějších inscenací Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi a týden zakončíme komedií Hlava Medúzy, kterou má Ypsilonka na repertoáru od roku 1996 a Jiří Lábus získal za svou roli v této inscenaci Cenu Thálie.