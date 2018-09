Júníus Meyvant v Praze

Islandský zpěvák a skladatel Júníus Meyvant, vlastním jménem Unnar Gísli Sigurmundsson, který vyrostl na Vestmanských ostrovech na jihu Islandu, se spolu se svou nově očekávanou deskou Across The Borders a se svou kapelou, vrací do Prahy! Debutové album Floating Harmonies vydal v roce 2016, jeho pokračování s názvem Across the Borders chystá letos v listopadu. Deska vyjde 9. listopadu. Dne 7. března rozezvučí Rock Café bohaté orchestrální skladby inspirované úchvatnou krajinou plnou vulkánů.

Deska protkaná orchestrálními zvuky a citlivými melodiemi vznikala na předměstí Reykjavíku ve spolupráci s Guðmundurem Kristinnem Jónssonem (Ásgeir, Erlend Oye, Hjálmar). Právě vydaný první singl High Alert má navzdory radostné atmosféře i svou temnou stránku, o které Júníus říká: „Je to skladba o deprimujícím rozhovoru se sebou samým. Je o starém klišé, které se dokola vrací a snaží se vás uvrhnout v zoufalství a sebelítost. Jeden den máte všechno a den nato vás dohoní paranoia, jestli vás nepronásleduje minulost."