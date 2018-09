Koncert Benefice mrtvice

Benefice mrtvice ve Foru Karlín pro Elišku, Zdeňka a Petra Možná by vás překvapilo co spojuje tři mladé lidi - Elišku 27, Zdeňka 38 a Petra 37 let. Prožili něco, co byste rozhodně zažít nechtěli - mrtvici (cévní mozkovou příhodu). Cévní mozkové příhody byly a stále jsou spojovány především se staršími ročníky, ale výzkumy prokazují, že se stále zvyšuje jejich výskyt právě u mladších lidí.

Konkrétně podle statistik Stroke Association for Europe postihne mrtvice 1 ze 4 lidí v produktivním věku. Tendence posunu cévních mozkových příhod k mladším ročníkům je viditelná na porovnání dat z roku 1990 a 2010, kdy se výskyt mrtvice u osob ve věku 20 až 60 let zvedl z ¼ na ⅓. Ve vteřině se to tedy může stát komukoliv z nás. Mrtvice u mladých je důvod, proč se ERGO Aktiv rozhodl uspořádat benefiční koncert s názvem Benefice mrtvice. Je to akce pro každého, kdo chce pomoci nejen sobě ale i někomu dalšímu.

Veškerý výtěžek z této akce poputuje formou veřejné sbírky přímo výše zmíněným mladým lidem po mrtvici a ještě se dozví jak se mrtvici vyhnout. Na návštěvníky koncertu čeká 6 hodin nabitých energií, zábavou a informací. Od 18:00 hod vystoupí kapely NEREZ a Lucia Šoralová, Vasilův Rubáš, November 2nd, Generation Jam a David Kraus. Večerem budou provázet herci Jana Plodková a Tomáš Měcháček. Mezi vystoupeními jednotlivých kapel je připraven zajímavý doprovodný program. Vystoupí např. Mudr. Jan Vojáček funkční lékař zabývající se prevencí chronických onemocnění a Marek Petráček a Anežka Rabas ze skupiny Acromaniacs zabývající se párovou akrobacií.