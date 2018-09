Metallica Show se symfonickým orchestrem v Praze

V dubnu 1999 nahrál americký dirigent Michael Kamen spolu s Metallicou jedinečný concert nazvaný S&M - Symphony and Metallica. Světoznámí rockeři podpořeni San-Francisco Symphony zahráli 21 písní pro mnohatisícové publikum. Kvůli komplexním aranžím musela být show rozdělena do dvou dnů.

Později kapela a známý dirigent obdrželi Grammy za skladbu “The Call of Ktulu" a 2DVD se stalo kultovním. Ale přestože se DVD stalo multiplatinovým, kapela nikdy nezkusila show zopakovat. Během několika let Michael Kamen zemřel a navíc se DVD stalo poslední nahrávkou Metallicy s baskytaristou Jasonem Newstedem.

O 15 let později se tým podobně smýšlejících profesionálů odvážil oživit legendární show, spojit heavy metal se symfonickým orchestrem a vdechnout nový život klasickým hitům: Nothing Else Matters, Enter Sandman, Master of Puppets…

Metallica Show absolvovala desítky zkoušek se zcela různým obsazením – od virtuózního kvartetu až po celý 60členný symfonický orchestr. Během 3 let a několika desítek koncertů se show může pochlubit více než 35.000 prodaných vstupenek.

Nenechte si ujít tuto velkolepou multimediální show, kde se klasika setkává s moderní technologií, aby znovu vytvořila a zavzpomínala na jedinečnou mystickou krásu Metallica.