Jubilejní víkend v Národním zemědělském muzeu

Na letošní rok připadá nejen sté výročí vyhlášení samostatného Československého státu, ale stoletou historii píše i naše muzeum. Jubilejním víkendem s bohatým programem pro návštěvníky si sté výročí založení muzea připomínáme.

Historie muzea se váže k datu 28. 9. 1918, kdy instituce oficiálně vznikla založením spolku České zemědělské muzeum.

Kořeny muzejní sbírky nynějšího Národního zemědělského muzea však sahají až k Jubilejní výstavě v r. 1891 a Národopisné výstavě v r. 1895. Soubor předmětů, které zde byly vystaveny, pak tvořil zemědělské oddělení, jež bylo součástí Národopisného muzea až do roku 1918.

Jubilejní víkend zahajujeme 28. 9. otevřením výstavy Největší objev – Fenomén zemědělství ve 100 předmětech a dárkem pro naše návštěvníky – po celý měsíc od 28. 9. do 28. 10. bude vstup do pražské pobočky Národního zemědělského muzea zdarma.

Program Jubilejního víkendu:

přednášky o historii Národního zemědělského muzea – 10:30 a 14:30

komentované prohlídky se zaměřením na historii muzea – 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00

(pro uskutečnění prohlídky se v uvedený čas musí sejít nejméně 5 lidí)

křest brožury 100 let Národního zemědělského muzea

zemědělské pohádky v podání Dětského karlovarského divadla – 11:30 a 13:30

JUBILEJNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POHÁDKY

pátek 28. září 11:30 a 13:30

O prasátku Arturovi

Bez práce nejsou koláče. Pole je potřeba nejprve poorat. Obilí se musí nejprve zasít, potom sklidit, odnést do mlýna a tady umlít. Teprve pak se z mouky upečou dobré koláče. To Artur naučí nejenom sebe, ale i děti.

sobota 29. září 11:30 a 13:30

O Kvítkovi Vítkovi aneb Jak poslední vlaštovička na jih málem neodletěla

Zemědělec má práci po celý rok. Copak se děje v přírodě v září? To Kvítek Vítek prozradí dětem na příběhu, který se odehrává právě v měsíci září.

neděle 30. září 11:30 a 13:30

Jak Lesíčkovi uletěly včelky

O les se musí lesníci řádně starat a není to vůbec lehké. A ještě těžší to je, když někdo v lese navíc škodí. S tím si ale Lesíček, malý kluk z lesa, poradí a dobře vše dopadne. Lesík, ten to zná...