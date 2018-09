Když staletí proletí - Praha

O tom, jak to vypadá, když se kolem vás během jednoho odpoledne prožene několik staletí, se můžete přijít přesvědčit v sobotu 15. září od 14.00 hodin do Viničního domku. Akce se koná u příležitosti 840 let Modřan a 100 let české státnosti.

Připravte se na to, že budete mít možnost „prolétnout“ se dějinami nejen Prahy 12

s Karlem IV. ochutnat víno,

přiblíži si dobu bronzovou

shlédnout představení slovutného magistra Kellyho,

zazpívat si s pionýry i skauty,

zatančit si swing,

vyfotografovat se v historickém voze,

nad bezpečností bude dohlížet skupina těžkooděnců SNB,

zahrát si čáru s céčkama,

podívat se do budoucnosti

pro ty, kteří přijdou v dobovém oblečení, budou připraveny bony!

Dále je pro vás připravena bohatá tombola, pro děti soutěže a hry. Na závěr celého programu shlédneme ohňostroj.