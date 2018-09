Čtyřka sportuje - Park Na Pankráci Praha

Hledáte zajímavý program na poslední dny babího léta? Pak byste měli o předposledním zářijovém víkendu vyrazit do parku Na Pankráci. V termínu 22. a 23. září se zde koná 2. ročník netradiční akce s názvem KAVKY4SPORT. Těšit se můžete na bohatý program pro malé i velké. Jeho součástí je nepřeberné množství sportovních aktivit, které obohatí živá hudební vystoupení, open air vaření, Craft Team Running Challenge “Český pohár v týmovém běhu”, fotbalové zápasy, tenisové kurty a mnoho dalšího.

Program bude oba víkendové dny probíhat od 10 do 18 hodin. Připraveny jsou ryze sportovní stanoviště, jako je bootcamp, horolezecká stěna, , americký fotbal, ukázky závodních kanoí a kajaků či stolní tenis. Pořadatelé samozřejmě nezapomněli ani na děti. Přichystán je pro ně sportovní cirkus a průchod kreativitě dají v tvořivých dílnách. Stále více příznivců má poslední dobou běhání. Ti, kteří kouzlu tohoto sportu propadli, by si neměli nechat ujít Běžeckou školu Prahy 4 ani běžecký happening, který je podpořen dotací městské části Praha 4. V sobotu a v neděli (od 10 do 17 hodin) bude probíhat FITNESS program S HANKOU KYNYCHOVOU. V neděli se můžete přihlásit na unikátní týmový závod, kde nevítězí pouze výkon, ale i správně zvolená strategie a efektivní komunikace, na závod, který je nejen plný napětí a adrenalinu, ale i zábavy Craft Team Running Challenge.

Více info o přihláškách na závod na https://www.teamrunning.cz/zavody

Na Prahu 4 čekají dva dny plné sportu a zábavy. Každý si zde najde něco pro sebe, a proto byste si tuto jedinečnou příležitost neměli nechat ujít. Ať už plánujete rodinný výlet, příjemné odpoledne s přáteli nebo si chcete zasportovat ve společnosti ostatních milovníků pohybu – KAVKY4SPORT vás nezklamou!

