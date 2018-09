Up End Down Symphony

Novocirkusová báseň o andělech a lidech, křižovatka nebe a země, narození a smrti, vzpomínek a přítomnosti, vzletů a pádů. Kultovní představení Cirku La Putyka odehrajeme v prosinci 2018 v unikátním provedení - v orchestraci Jana Maxiána a v doprovodu Filmové filharmonie, symfonického orchestru s bohatými zkušenostmi se živými koncerty filmové hudby.

Orchestr vystoupí pod taktovkou Chuheie Iwasakiho. Staňte se svědky jedinečné žánrové křižovatky nového cirkusu s hudbou Filmové filharmonie! Představení odehrajeme na Jatkách78 pouze v 11 reprízách.

Za doprovodu vážné hudby opět oživíme příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Se svými vzlety a pády. Není schopen se od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně.

Každý člověk aspoň jednou v životě přemýšlí o tom, co se odehraje, až nastane onen „konečný okamžik“. Jak vypadá a co následuje? Up End Down je pohled na cestu od narození do smrti skrze naše fantazie, na cestu mezi zemí a nebem. Křižovatka žánrů, ulic, nebe a země, narození a smrti, vzpomínky a přítomnosti, úsměvu a slz, vzletů a pádů.