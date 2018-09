Kolaps - Praha

Kolaps, součást všech životů, každodenní zkušenost která ničí, bortí a drtí. Kolaps, který buduje, zoceluje, utužuje, nebo se jen rutinně vrací aniž bychom si všimli a uvědomovali si jeho přítomnost. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín. Zajímá nás podstata kolapsu, to, co dělá s jedincem a co naopak s celou společností.

Projekt vznikl za podpory Magistrátu hlavního města Praha a Ministerstva kultury ČR.