Bratří speciál - Praha

Jedinečný a neopakovatelný večer, o jehož průběhu rozhodnou diváci. Bratři v tricku přivážejí na Jatka78 rekvizity ze všech svých představení, ať to jsou Malíři, Plovárna nebo Prasečí cirkus. Račte si připomenout či doplnit chybějící zážitky. Pečlivě vybraná čísla nejen z těchto představení vložená do klobouku. Můžete losovat! Zveme vás na neutuchající studnici humoru, laskavého i sebeironického, v kombinaci s bravurně zvládnutým žonglérstvím.

"Na počátku byl jeden klobouk. Děti i dospělí postupně losovali, co že to budou pánové Adam Jarchovský a Václav Jelínek hrát. Výsledek? Skvělý mix osvědčených scén z jejich stálého repertoáru (Prasečí cirkus, Malíři, žonglérská čísla V tricku!) a to vše vtipně, stylově, s prasetem i bez a za deště, který se tak dlouho nemohl rozhodnout, co se sebou, až to vzdal. Výborná exhibice, která dokazuje, že stačí málo, když víte, co děláte. A přesně v tomto bodě došlo včera na Výstavišti k zajímavému paradoxu. Bratrům v tricku na začátku stačilo pár kýblů, kuželek a overalů, aby si udrželi spokojené publikum, které stálo hodinu v dešti a skvěle se bavilo. Takový byl začátek. V závěru došlo na pojízdné konstrukce, obří hrnce a dokonce i kolotoč, ale kontakt se přerušil. Proč? O tom potom."