You Me At Six v Praze

Pětka You Me At Six (frontman Josh plus Max Helyer – kytara, Chris Miller – kytara, Matt Barnes – basová kytara a Dan Flint – bicí) natočila novou desku a vyrazí na turné, v jehož rámci se 26. ledna 2019 zastaví v pražském Futurum Music Baru. Když se You Me At Six sešli, aby začali práci na svém novém albu, klasicky znějícím Night People, pověsili na zeď v londýnském studiu bílou tabuli, na kterou si kromě padesátky nových písní napsali všechny úspěchy, kterých dosáhli od svého založení ve Weybridge v Surrey v roce 2004.

V seznamu bylo vystoupení v Ally Pally, ve Wembley aréně a O2; dvě Top Five alba (2010 – Hold Me Down, 2011 – Sinners Never Sleep) a jedno Number One album (2014 – Cavalier Youth) a celkem 13 po sobě jdoucích singlů v A seznamu Radia 1.

Britská rocková kapela You Me At Six, založená v roce 2004 v anglickém městě Weybridge, je rozhodnutá stát se největší a nejslavnější rockovou kapelou Velké Británie.