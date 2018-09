Wild Nothing v Praze

Američtí dream-popoví Wild Nothing, kapela, kterou založil Jack Tatum v roce 2009 a od té doby pod touto značkou nahrál celkem čtyři desky, přijíždí poprvé do Prahy! V Rock Café představí své nové album Indigo. Indigo se zvukově více přibližuje k debutu Gemini z roku 2010, zatímco tematicky navazuje na předešlé album Life of Pause, které se také dotýkalo změn ve společnosti a také tematizuje přechod civilizace do virtuálního světa, ve kterém Tatum hledá opomíjenou lidskou krásu a znovu dělá to, co umí nejlépe - otevírá svůj zasněný svět.

K aktuální nahrávce pak dodává: „S minulou deskou jsem se snažil jít na hranu svého stylu, zatímco s Indigem jsem se zaměřil na to, co ve mně bylo usídlené a tvořilo mou identitu. Můj život tak přestal být tolik o posouvání hranic a začal být více o vlastním sebepoznání a zapálení své vnitřní kreativity.“