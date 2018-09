Dolce far niente / Dernisáž - Choreografie zápasu + (F)animáky

Hříšné nic nedělání opět na Pragovce. Dernisáž, výstavy a kino ve vašem oblíbeném artdistrictu.

19:00 Dernisáž výstavy Jan Matýsek: Choreografie zápasu

20:30 Letní kino na Pragovce/ čtvrtky (začátky po setmění) : (F)ANIMÁKY

Od 16:00 bude do pozdních hodin otevřená výstava: Daniela Klimešová, Susanne Kass, Fredrika Biström: Eroticon

Jan Matýsek: Choreografie zápasu

Pragovka Gallery Rear / 21. 8.-13. 9. 2018

Projekt Choreografie zápasu je studií fenoménu těla. Mužského těla. Patřící vzdálenému hrdinovi a idolu, v kontradikci tělu skutečnému, hmatatelnému, které možná o naplnění ideálů usiluje. Virtuální tělo se pohybuje před zeleným, rychle plynoucím pozadím následujíc vyznačenou trajektorii. Tančí s precizností dobře promyšlených gest, která „obhajují post“. Je opravdu tělo profesionálního sportovce, fotbalisty, reálné? Není jen digitální informací na televizní obrazovce, pixelem, bakterií kmitající po obrovském stadionu?

Jan Matýsek na (mužský) fotbal nahlíží jako na maskulinní iniciaci, přičemž vrchol přechodového rituálu spočívá v momentě výkopu na bránu. Zadržení dechu, koncentrace, napětí, naplnění a uvolnění. Transcendence. Čas se zastavuje, vše se roztéká v nečitelný obraz - přiblížíš se - pot prosakuje skrze obrazovku.

Kurátorka: Barbora Ciprová

„(F)ANIMÁKY, aneb Animované filmy pro dospělé“

Pestrý mix krátkých animovaných filmů, které svými provokativními tématy, filmovou řečí a autorsky osobitým vizuálním zpracováním rozhodně nepatří mezi takzvané pohádky na dobrou noc a které nemusí být dětem promítány. Zato jsou tyto „FANIMÁKY“ vhodné pro všechny vnímavé dospělé. Animované filmy FAMU představí s Petrem Buňatou Alexandra Hroncová ze Studia FAMU.

FAMU:

- Bloody Fairy Tales / Bloody Fairy Tales (2018) – r. Tereza Kovandová, 8min

- MASO / Meat (2013) – r. Tomáš Pavelek, 8min

- Rybáři/ The Fishermen (2016) – r. Bára Anna Stejskalová, 10min

- Bloody Merry Christmas / Bloody Marry Christmas (2007) – r. Jan Cechl, 12min

- V popelnici/ In a Dumpster (2017) – r. Daria Kascheeva, 3min

- Přepadení/ Assault (2012) – r. Jan Saska, 2min

- Food/ Food (2017) – r. Michaela Mihalyi, 2min

- Woo-hoo!/ Woo-hoo! (2018) – r. Dávid Štumpf, 7min

- Usnula jsem/ A Tear is Needed (2008) – r. Kristina Dufková, 17min

- Fabulous World – Dospívání (Vítej v pubertě) / Fabulous World – Adolescence (2014) – r. Anna Heribanová, 4min

- Dokonale vyhladit / Wipe out Perfectly (2016) – r. Žofie Zajíčková, 4min