Výstava 100 let hravé architektury se koná v rámci šestého ročníku mezinárodního výtvarně-architektonického projektu Hravý architekt, který je zaměřený na děti, zejména prvního stupně základních škol.

Projekt dětem představuje hravou formou nejen architekturu, ale i kulturu a historii. V letošním roce jsme vyhlásili téma 100 let hravé architektury a soustředíme se na architekturu od roku 1918 do současnosti a s přesahem do budoucnosti.