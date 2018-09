Libuše Jarcovjáková / Kimochi: Postele a pokoje

„Listuju svým životem. Vcházím do prázdných pokojů, vidím prázdné postele. Vidím pokoje plné divných věcí, postele ve kterých spí divní lidé. Cizí pokoje v cizích městech. Přechodný domov, hotel, ubikace. Postele, kde mi bylo dobře. Nebo taky ne. Už nevím, kde to bylo, kdo tam se mnou byl. Zůstal jen obraz. Obrazy.“ Libuše Jarcovjáková

Undergroundová autorka mnohých literárních i fotografických deníku z 80. let se sama popisuje takto: “Fotografka, učitelka fotografie. Chodím a dívám se. Prošla jsem mnoha životními zkušenostmi, mám za sebou pády i vzestupy. Stala jsem se součástí různých společenství – snad kvůli jisté dávce empatie, která ke mně patří. Fotografovala jsem a fotografuji pořád a všude. Výsledkem je cosi jako kontinuální subjektivní dokument, často autobiograficky laděný.”

Libuše Jarcovjáková (*1952, FAMU) v Galerii Fotografic představí formou velkoformátové projekce dosud nepublikovaný projekt Kimochi: Postele a pokoje, který i přes svou nahodilou strukturu vykazuje prvky unikátního časosběrného dokumentu. Projekce bude doplněna unikátním hudebním doprovodem od Jakuba Kudláče, významného tvůrce české filmové a divadelní hudby a také pedagoga na pražské FAMU. Výstava probíhá v rámci Fotograf Festivalu.