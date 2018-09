Zažít město jinak - U Průhonu Praha

U PRŮHONU 17 – teritorium7

Vychutnejte si Francii se sousedy!

Tématem letošního ročníku sousedských slavností je „Město snů“ a my jsme se rozhodli se před naším studiem zasnít po francouzsku…

Takže se můžete těšit na:

. 14:00 výroba korkových plachetniček a velké závody v malém lavoru :)

. 15:00 autorské čtení (nakladatelství Verzone)

. 16, 17 a 18 h šansonová kapela LES TROIS

. 16:30 workshop: originální papírové sešitky a bloky, řádění s razítky a ražbou

A celé odpoledne až do večera:

. báječné FRANCOUZSKÉ PALAČINKY od České ghíčko

. PORCELÁNOVÉ ŠPERKY a objekty ilustrátorky Michaely Novotné https://www.fler.cz/em-en

. spousta HER PRO DĚTI, deskovky (Městská knihovna v Praze), malování na obličej

. DÍLNIČKY, kde si vyrobíte závěsného ptáčka nebo lampion

. POLARGRAF s výkladem Romana Týce (Ztohoven, Paralelní Polis)

. slackline, BLEŠÁK a antikvariát

. charitivní obchůdek Restart shop

. nakladatelství Verzone

. rozkošná světýlka Epes rádes

. Čokoládový Hansen = pečené dobroty od malých pekaříčků Barbara Hansen Čechová

. bude i Kubova cukrová vata, víno, cider, káva a …

A MŮŽETE POMOCI azylovému domu OTEVŘENÉ SRDCE pro matky s dětmi! (www.otevrenesrdce.cz)

PŘINESTE oblečení pro děti 3–15 let a mladé ženy

Tak dojděte, těšíme se moc, že s vámi pobydeme!