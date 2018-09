Zažít město jinak - Praha U Nikolajky

Triko kafe & kolonial pořádá po úspěšném pilotním ročníku druhou sousedskou slavnost v dolní části ulice U Nikolajky. Těšte se na točené pivo Matuška a Lobeč, točenou zmrzku, venkovní gril s domácími masovými i vegetariánskými specialitami a další street food od Trika a přátel.

Program začíná v 10:00

Ranní cvičení yogy s Yoga Movement

Cupping a senzorický trénink s Candy Cane Coffee

Workshopy a vystoupení od stepařského studia Andrea

Stolní fotbálek, ping pong a výstava v prostoru U Nikolajky 10

Půjčovna koloběžek

Překvapení od Studia Najbrt

Worskhop na africké bubny (11:00 – 13:00)

Žonglování a švihadla

Bára z Nikolajky – workshop navrhni etiketu na svojí limonádu (10:00 – 14:00)

Sousedský blešák – přines co ti doma přebývá, třeba najdeš něco co se Ti hodí (veteš, oblečení, knihy, etc.)

DJ gramofon – přines si a pusť svojí desku.

a další!

otevřeno bude také v:

Prostor U Nikolajky 10

Vinárna na rohu