Zažít město jinak - Praha U Okrouhlíku

Vážení sousedé, srdečně vás zveme na už TŘETÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ v ulici U Okrouhlíku. Přijďte zažít své okolí jinak – bez aut a spěchu. Chcete strávit příjemný čas s lidmi, které znáte z okolí nebo je zatím jen potkáváte? Láká Vás ochutnat speciality ostatních na společném obědě a pak si zasportovat na ulici, podívat se na divadlo? Nebo preferujete odpočinek v křesle či houpací síti? Tak máte důvod přijít!

Máme program pro děti i dospělé. Začínáme v půl dvanácté, končíme… až budeme chtít.

CO NA VÁS V SOBOTU 15. ZÁŘÍ ČEKÁ?

příjemné místo k posezení – naše ulice na jeden den nepatří autům, ale lidem společný oběd – přijďte si svůj sobotní oběd vychutnat k nám na ulici, výměna mezi stolovníky možná i doporučenáobvyklé i neobvyklé občerstvení – skvostné hamburgery, chutě Orientu, palačinky, polévky, pivo, víno, nealko…v 17:00 skvělé divadlo Toy Machine s představením „Král Karel“ pro děti i dospělé (a jiná kultura)odpolední dětská pouť s úkoly a cenamiobří bublifukytradiční, netradiční i pozapomenuté hry – guma, čára, panák, stolní fotbálek, pétanque, vikingský kubb, koloběžky, volejbal, badminton…výtvarná dílna pro všechny (šikovné i dřeva)představení zajímavých míst v okolí, kam stojí za to zajítpovídání o historii okolí, výstava fotografiíkoutek „Můj sen pro moji čtvrť“ – napište (či nakreslete), co byste si přáli změnit, aby se nám tady žilo lépe, co pro to můžeme udělat

Nejsme žádné sdružení, jsme jen sousedé, kteří chtějí oživit okolí a vidět se s lidmi, kteří bydlí vedle nich.

Nechceme organizovat akci pro Vás, chceme ji dělat s Vámi. Proto uvítáme, když se zapojíte se svou vlastní aktivitou, pomůžete s přípravami nebo se zapojíte „jen“ tím, že přijdete.

Hrajete na hudební nástroj, umíte tancovat, malovat, vyrábět, hrát divadlo, zpívat, žonglovat, opravovat kolo nebo Vás napadlo cokoli jiného? Máte chuť a čas? Právě Vás hledáme – ozvěte se nám.

Máte doma staré rodinné fotografie zachycující okolí? Pošlete nám je naskenované na výstavu.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Akce proběhne v jakémkoli počasí, déšť nás nezlomil ani v minulých letech, takže proć by měl případně letos.

Kontakt: zazitokrouhlik@gmail.com, 737 544 773

Máme i facebook (zadejte Zažít U Okrouhlíku jinak)