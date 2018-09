Zažít město jinak - Praha Plaská

Zažít Újezd Jinak 2018!

Letošní partnéry jsou VinoVelo, Cafe Bar 3+1, The Don, Café Lounge, Klub Újezd, Kafíčko33, Gymnázium Christiana Dopplera, Kavárna v Sedmém Nebi, artic Bakehouse, Beer Club U Kunstatu a další…bude to největší Zažít Újezd Jinak v historii!

Letošní program:

We Are C – Gadzina Roba (CZ) - 13:15 - (divadlo)

Hannis Immonen (F) - 14:00 - (hudba)

Unperson (CZ) - 15:00 - (hudba)

Mlhou (CZ) - 16:00 - (hudba)

Laoba (CZ) - 17:00 - (hudba)

People on the Horizon (CZ) - 18:00 - (hudba)

Ana Berankova (CZ) - 19:00 - (hudba)

Bara Zmekova (CZ) - 20:00 - (hudba)

His Mistress‘ Voice (CZ) - 21:00 - (hudba)

Přidej se!

Zazit Ujezd Jinak is only a few days away!

This year’s partners are VinoVelo, Cafe Bar 3+1, The Don, Café Lounge, Klub Újezd, Kafíčko33, Gymnázium Christiana Dopplera, Kavárna v Sedmém Nebi, artic Bakehouse, Beer Club U Kunstatu and others…it’ll be the biggest Zazit Ujezd Jinak yet!

Program

We Are C (CZ) – Gadzina Roba - 13:15 - (theatre)

Hannis Immonen (F) - 14:00 - (music)

Unperson (CZ) - 15:00 - (music)

Mlhou (CZ) - 16:00 - (music)

Laoba (CZ) - 17:00 - (music)

People on the Horizon (CZ) - 18:00 - (music)

Ana Berankova (CZ) - 19:00 - (music)

Bara Zmekova (CZ) - 20:00 - (music)

His Mistress‘ Voice (CZ) - 21:00 - (music)

Join us!