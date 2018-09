Zažít město jinak - Praha Lublaňská

Trápí vás ranní zácpy a máte problémy se zažíváním? Pošlete své auto do autokina a přijďte zažívat Lublaňskou jinak. Budeme na vás nedočkavě čekat s nabitým programem. O zábavu pro děti do 18 let se již tradičně starostlivě postará Dům dětí a mládeže, studio Montesori Mones, Ptákoviny Ípák, divadlo Kaká a divadlo Čudilo. Děti od 18 let se můžou zvesela družit při popíjení nápojů různého druhu, pokojně vyměňovat pokojové rostliny či odít se do obnošených oděvů z bazaru s oblečením. Snad budou nakonec soutěžit i nějací soutěžící v soutěži s kávovou tématikou. A hudbu k tanci a poslechu vám nějaký ten hudebník také jistě zahraje.

Bedlivě sledujte nové novinky a aktualizované aktuality.

A jestli máte návrh navrch, co byste chtěli ještě podnikat, spěšně s ním prosím přispěchejte. Nebráníme se ničemu.