Zažít město jinak - Praha Kampa

Již podruhé se bude konat Zažít město jinak na Kampě.

Můžete se těšit tak jako vloni na sousedskou snídani od 10.00, odpoledne vám zazpívají Kampata a Kampalinky. Čeká na vás divadlo pro děti, skákání v pytli a od 18.00 vaše boky rozhýbe skvělá Romba.

10.00 Sousedská snídaně a free shop neboli výměnný obchod oblečení a doplňků zdarma

přijďte ochutnat bábovku vaší sousedky přes ulici!

15.00 divadlo pro děti

15.30. Kampíci a Kampalinky- dětský sbor

16.00 divadlo pro děti

16.30 BABA- staropražské písně

17.00 divadlo pro děti

17.30 tanec: American Tribal Style a tribal fusion belly dance, skupina Isizwana

18.00 Romba

18.00 oheň a opékání buřtů

14.00- 18.00 doprovodný program- výtvarné dílny- výroba lapače snů, skákání v pytlích, strom přání, soutěž Najdi mráčky, slackline, občerstvení atd. Program tvořený našimi malostranskými sousedy

Rádi bychom také oslovili zpěvuchtivé a hudebně nadané sousedky a sousedy i s

jejich potomky, zda by nechtěli svým sousedům dopoledne či odpoledne zahrát nebo

zazpívat.

Anebo vysadíme nové kytičky v parku? Opečeme si buřty u ohně na zahradě KCK? Uděláme

bojovku pro děti anebo sjedeme na kanoích Čertovku?

Pokud máte chuť se jakkoliv zapojit, kontaktujte nás!

Neboli jaký si to tu uděláme, takový to tu budeme mít-

–město snů–park snů—

info@kckampa.eu