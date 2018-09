The Pineapple Thief feat Gavin Harrison Praha

Progrockoví THE PINEAPPLE THIEF se vrací do Čech, tentokrát do pražského Rock café! Jako speciální host bubenický velikán GAVIN HARRISON!

PŘEDKAPELA TURNÉ:

"Pokud jste fanoušky progressive rocku, post-progu, metalu nebo příbuzných žánrů a neznáte LizZard, bude to zřejmě vaše největší záhada. Když popis zjednodušime na Art-Rock, LizZard je trio které zní masivněji než pětičlenný band a jejich energie na pódiu vás smete z povrchu. LizZard budou hrát písně z novinky "Shift" a všichni kto nový album slišeli ho opisují jako mistrovské dílo ! Vy se o tom budete moci přesvědčit na podzimním turné, kdy budou doprovázet The Pineapple Thief."