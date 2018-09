Tom Odell v Praze

Tom Odell v lednu v Praze představí album Jubilee Road. Přestože je název alba Jubilee Road sám o sobě fiktivní, tahle deska je pravděpodobně ta Tomova nejosobnější a nejupřímnější. Deska plná úchvatných melodií a výjimečného hudebního mistrovství vyjde již 12. října a už nyní si ji můžete předobjednat na jeho oficiálních stránkách. Živě si nové skladby budete moci vychutnat v pražském Foru Karlín. Jubilee Road vypráví skutečné příběhy Tomova života z doby, kdy bydlel v domě ve východním Londýně se svou tehdejší přítelkyní. Název ulice je ovšem vymyšlený, aby Tom nevystavil tuto část Londýna přehnanému zájmu svých fanoušků. Posluchač je ihned vtažen do každodenních dramat, které Odell tak poutavě vykresluje.

O albu Tom říká: “Udělal jsem tohle album v tiché ulici s řadovými domky ve východním Londýně.Texty jsou inspirovány přáteli, které jsem si v té době našel. Nahrál jsem většinu písniček ve svém obýváku a když se do hudby pozorně zaposlouchám, slyším televizi odvedle, kterou si tam pouštěl jeden starý pán a která byla slyšel přes zeď. Slyším děti hrající na ulici fotbal a kroky mé přítelkyně na parketách nade mnou. Už tam nebydlím, můj život teď vypadá jinak, ale budu na tu dobu vzpomínat rád a doufám, že se vám poslech alba bude líbit, stejně jako se mi líbila práce na něm."

S oznámením vydání alba vyšel také nový singl If You Wanna Love Somebody. Je to první nahrávka od vydání Odellova druhého alba Wrong Crowd z roku 2016, které debutovalo na #2 v britské hitparádě.