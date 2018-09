Mezinárodní výstava koček Star Cats se koná v termínu 29.-30.9.2018 v PVA EXPO Letňany, v hale D. Akce je vhodná pro všechny milovníky kočičí krásy a především pro rodiny s dětmi. Zúčastní se jí cca 300 koček různých plemen a barev z celé Evropy. Oba dva dny budou nekrásnější kočky soutěžit o tituly Best in Show a Best of Best.

Bude zde i expozice útulku pro opuštěné kočky. Pro návštěvníky je připraven prodej krmiv a chovatelských potřeb. Výstava je otevřena pro veřejnost po oba dny od 10.00 do 16.00 hod. Nechybí ani možnost parkování. Mezinárodní výstava koček Star Cats, PVA Letňany, Beranových 667, 199 00 Praha 9 (zastávka metra Letňany) Výstava je bezbariérová. Vstupné: Cena: 80 Kč Snížená cena: 50 Kč Rodinné vstupné: 200 Kč