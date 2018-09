Poets of the Fall v Praze

Alternativní rockeři Poets of the Fall, skupina, která započala své hudební putování v roce 2003, kdy zpěvák Marko Saaresto prodal vše, co měl, a vydělané peníze investoval do muziky, přijede poprvé do České republiky. Těšte se na jejich hudbu říznou mixem rocku, metalu a industriálních zvuků. Ve slavné počítačové hře Max Payne 2 byl použit jejich první singl s názvem Late Goodbye a skrze tuto hru se skladba dostala k milionům lidí a zajistila kapele mezinárodní pozornost.

Po patnácti letech na scéně patří steampunkem ovlivnění Poets of the Fall stále k nejúspěšnějším finským kapelám vůbec. Letos kapela chystá nové album Ultraviolet, které vyjde v říjnu. Láká na něj prvním svižným singlem False Kings.