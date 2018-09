Tváře světa: Objektivem Miloslava Stingla

V malé výstavní síni představíme fotografie legendárního cestovatele a etnografa Miloslava Stingla. Člověk s neuvěřitelnou pamětí, který ve svých čtyřiceti letech viděl celý svět. Právě on dokázal zaznamenat lidské příběhy nejen slovy, ale i fotografiemi. Společně s autorem autobiografické knihy Adamem Chroustem, jsme vybrali zajímavé příběhy, které cestovatel na svých cestách zachytil. Výstava začíná 19. září a potrvá do 7. října. Fotografie tváří doplní ikonické kufry, s kterými cestovatel putoval do různých destinací.