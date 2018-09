Josef Bohuslav Foerster

Národní knihovna ČR ve spolupráci se Společností Josefa Bohuslava Foerstra představuje výstavu, věnovanou významné osobnosti české hudby.

Jedná se o 14 zastavení nad jednotlivými etapami skladatelova života a tvorby. Zohledněn je nejen Foersterův život a skladatelské dílo, ale i jeho pedagogický vliv, působení v cizině, soukromí i jeho společenské kontakty. Jelikož J. B. Foerster, jako celospolečensky uznávaná a respektovaná osobnost, zastával v kulturním dění Československé republiky významné postavení, lze tuto výstavu chápat i jako příspěvek ke 100. výročí jejího vzniku.

Vítaným obohacením jsou vystavené notové záznamy a také ukázky z Foersterovy bohaté korespondence, které byly pro tuto příležitost vybrány z fondu Hudebního oddělení NK ČR. Výstava je pořádána při příležitosti výročního zasedání zástupců hudebních knihoven České národní skupiny IAML, které se v tomto roce koná v Praze a její iniciátoři chtějí jejím prostřednictvím rovněž upozornit na blížící se významná výročí v roce 2019 (100 let od založení Společnosti J. B. Foerstera, 160 let od narození skladatele J. B. Foerstera, 150 let od narození pěvkyně Berty Foersterové-Lautererové).