Let It Roll Winter v Praze

Speciální line-up pro každý večer. Žádný z večerů nebude stejný. Páteční i sobotní program bude hostit široké spektrum producentů a DJs ze všech subžánrů DnB. V letošním roce máme v úmyslu vrátit se k původním konceptům DnB parties. Hudební line-up připravujeme tak, aby si všichni návštěvníci přišli na své. Atmosféra bude po celý večer gradovat!

➡ Dvoudenní vstupenky

Dvoudenní vstupenka zahrnuje vstup pro jednu osobu na páteční a sobotní večer. Pro letošní rok zůstává cena lístků stejná.

➡ Jednodenní vstupenky

Předprodej jednodenních vstupů bude spuštěn společně s prvními zveřejněnými hosty pro jednotlivé večery.

➡ Let It Roll Winter 2019 v centru Prahy

Let It Roll Winter 2019 se poprvé uskuteční ve sportovní hale. Výhodou je umístěny Incheba areny (Malá sportovní hala), která se nachází na pražském Výstavišti v Holešovicích.