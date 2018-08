Sting & Shaggy - The 44/876 Tour

Sting & Shaggy přivezou v listopadu do Fora Karlín (nejen) svoje společné album!

Praha se v listopadu má opravdu na co těšit! Po úspěšném evropském letním turné a severoamerickém podzimním turné představí Sting & Shaggy své společné živé dynamické vystoupení i ve třech východoevropských městech a jedním z nich bude naše hlavní město. Spojení dvou umělců, které bylo podle médií považováno za jedno z nejočekávanějších v rámci tohoto roku, nabídne nejen písně z nedávno vydaného společného alba “44/876“,

ale i spojení obou hvězd na jejich neslavnějších hitech jako "Every Breath You Take", "Englishman In New York", "Message In A Bottle”, “It Wasn’t Me”, "Mr. Boombastic" a "Angel”.