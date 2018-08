Slav Squatting and Its Discontents

Slav Squatting se přestěhoval z post sovětských předměstí a teď dobývá internet. Uchvacuje ale také naší mysl jednoduchou, ale chytlavou formou, která kombinuje buddhistickou meditaci s drsným pouličním životem. Pro ty, kdo nevědí, co to je slav squatting /plesk!/ mám jen jednu radu – zeptejte se Borise. A vy ostatní, och mí bratři Slované! Ještě jednou máme jedinečnou šanci být hrdí na svůj východoevropský původ a ano, oslavíme to právě touto výjimečnou výstavu.

Otevírací doba galerie:

pondělí–neděle, 13:00–20:00