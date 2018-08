Rodinný den Dvořákovy Prahy rozehraje poslední prázdninovou neděli Anežský klášter Zábavné nejen hudební rozloučení s prázdninami nabídne letos Rodinný den festivalu Dvořákova Praha poslední prázdninovou neděli 2. září. Objevná výprava za Antonínem Dvořákem zavede děti tentokrát do Anglie, Ameriky, rodné Nelahozevsi i na Vysokou do vily Rusalka. V krásných prostorách Anežského kláštera i jeho zahradách bude na malé i velké návštěvníky čekat bohatý program plný koncertů a nejrůznější hudebních a výtvarných dílen.

Den vyvrcholí koncertem Classic Piano Joke(r)s, kde dětem zahraje hned pět klavíristů v kostele sv. Františka. Program začíná ve 13.00, koncerty v zahradách jsou přístupné zdarma, účast na workshopech je za symbolický poplatek. Klášterními zahradami bude znít hudba Antonína Antonína Dvořáka nebo George Gershwina ale i česká a moravská lidová hudba. Vystoupí Prague Cello Quartet, čtveřice mladých cellistů, které baví diváky kreativními úpravami známých skladeb i inteligentním humorem a boří hranice mezi hudebními žánry. Dále se mohou návštěvníci těšit na výtečný chlapecký sbor Pueri Gaudentes a koncerty pod širým nebem uzavře cimbálová muzika České filharmonie, kterou si přizval ke svému vystoupení například i zpěvák Bobby Mc Frerrin. V jejich podání dojde samozřejmě i na lidovou hudbu. Během celého odpoledne na děti čekají výtvarné i hudební workshopy, ve kterých se opět zábavnou formou seznámí s dílem i bohatým životem Antonína Dvořáka.

Na výtvarné dílně s názvem Plavba se vydají spolu s Antonínem Dvořákem na cestu parníkem, který si sami vyrobí. Na co vzpomínal Antonín Dvořák, když cestoval daleko od domova? To se děti dozví na výtvarně-dramatické dílně, která půjde po stopách velkého skladatele. Hudební výlet do Vídně nabídne inspirativní setkání s Johanesem Brahmsem, kde se bude hledat odpověď na otázku, proč se osmému tanci říká Furiant. Společně si děti vyzkouší hru na tělo, tanec, bicí i melodické orffovské nástroje a přidají se i k symfonickému tělesu. Další workshop zavede děti za Antonínem Dvořákem za oceán do Ameriky.

Kam utíkal před ruchem New Yorku? A je možné, že některé melodie odposlouchal i od černochů a indiánů? Rodinný den uzavře odlehčené koncertní vystoupení Classic Piano Joke(r)s, ve kterém se představí Tomáš Víšek, Vít Gregor, Michal Novenko, Lubor Horák a Sylvia Georgijeva sami a občas i současně. Dětem připomenou, že ani uctívaní klasikové vždy nepsali jen hudbu závažnou. Program: 13.00–17.00 Workshopy: Po stopách Antonína Dvořáka 13.30–14.30 Prague Cello Quartet 14.45–15.15 Pueri Gaudentes 15.30–16.30 Cimbálová muzika České filharmonie 17.00–18.10 Classic Piano Joke(r)s (pouze se vstupenkou)