Výstava Doteky barvy II. - výtvarnice Zdeňka Urbanová - Galerie Nora

Přijďte se podívat prodejní výstavu obrazů malířky Zdeňky Urbanové do Galerie Nora (Gorazdova 3, Praha 2). Výstava probíhá od 3. 9. do 28. 9. 2018, otevřeno po-čt od 9 h do 18 h, pá od 9 do 16.30 h.

Výtvarnice Zdeňka Urbanová se dlouhodobě věnuje malbě suchým pastelem. Její náměty jsou převážně inspirovány přírodními motivy – zaměřuje se na křehkost a pomíjivost materiálu. Obrazy jsou tvořeny s mimořádnou citlivostí pro detail a barvu, vyzařují pozitivní energii, kterou do nich vkládá.