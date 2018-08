FAMU Letní kino / přátelské setkání nad sportem ✎ Adam Koloman Rybanský, Jiří Volek Pragovka Art District, Praha, projekce (přízemí prvního zálivu) Prostřednictvím čtyř krátkých filmů studentů FAMU Pragovka přinese přineseme odlišné pohledy na českou společnost, kterou spojuje jeden atribut- fotbalový míč. Uvidíte jak komedii, kamerové cvičení, tak dokument a drama z prostředí fotbalových ultras.

FAMU léto na Pragovce Přátelské setkání nad sportem/ režie: Adam Koloman Rybanský, 2017 Nohejbal je typický český sport. Téměř na každé vesnici se každoročně konají amatérské nohejbalové turnaje, které nejsou zdaleka jen o sportu. Je sobota, krásné letní počasí a na malé vesnici právě jeden takový turnaj začíná. Hraje se nohejbal, opéká se kýta a pije se pivo. Pondělí je ještě daleko, takže se nikdo nemusí zatěžovat žádnými starostmi. Alespoň do té doby, než se na turnaji objeví romský tým Jamajky.

Film uvede přímo režisér filmu a přidá ještě krátký bonus, kde si budete moci užít ve zpomalených záběrech estetiky českých mužných těl, vychlazené desítky a pochopitelně - “kopačáku”. Třetí poločas /režie: Jiří Volek The End (festivalový název) Drama / Krátkometrážní Česko, 2016, 27 min Mára, vzorný otec dvou dětí a pracovník v továrně, neustále touží po lepším životě pro svou rodinu. Jeho úsilí však často maří jeho švagr Pája, beznadějný teenager a člen místní partičky fotbalových hooligans. Když Máru jeho žena požádá, aby Páju usměrnil a šel mu dobrým příkladem, souběhem událostí se Mára dostane přímo do jádra agresivních fanoušků a překvapivě není fascinován jen jimi, ale i Pájovou holkou Danou. Pojeďme společně vlakem do Ostravy/ Let’s Take a Train to Ostrava Together Česko, 2011, 20 min Režie: Jiří Volek Film zachycuje nedělní výlet pražských Rowdies na utkání s Baníkem, k němuž neodmyslitelně patří potyčky s policií, rum a společnost oddaných fanynek.