Panelová výstava Neznámá hrdinka od rozhlasu představuje příběh lékařky pražské záchranné služby, která zachraňovala raněné u budovy Československého rozhlasu v době největších bojů 21. srpna 1968.

Výstava vychází z jejího dopisu uloženého ve sbírce Národního muzea. Tento dopis, který mladá lékařka napsala týden po invazi svým rodičům, je unikátním svědectvím o situaci v ulicích okupované Prahy a také dokladem odvahy této mladé ženy. Dopis je jedinečným pohledem na tehdejší události v hlavním městě z perspektivy záchranářky. „Okolo rozhlasu se opět začalo střílet, naši lidé jim zapalovali tanky a transportéry, vozy s municí. Bylo to strašné, snad ještě v životě jsem nezažila tolik strachu, co jsem prožila během těch několika hodin. Kolem nás lítaly kulky z kulometů, vybuchovaly zásoby munice, hořely tanky a všecko byl jeden kolotoč – vyhnout se kulkám a lítajícím střepinám z vybuchující munice, sebrat raněné, naložit, rozvést do nemocnic, vrátit se a to všechno dokola, dokud ta hrůza po několika hodinách nepřestala,“ líčí ve svém dopise zdravotnice.