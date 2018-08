Den letiště Letňany - Praha

Den Letiště Letňany 2018 / 60 let Blaníků / Den s Českým rozhlasem. Letošní Den Letiště Letňany se koná 8. září 2018 a bude skutečně speciální. 100 let česko-slovenského letectví, šedesáté výročí legendárního Blaníku, vysílání Českého rozhlasu přímo z letiště, to jsou hlavní atributy tohoto leteckého svátku pro letošní rok. A samozřejmě, bohatý letový i neletový program.

Největším lákadlem pro fanoušky letectví bude vystoupení originálních historických letounů nebo jejich věrných letuschopných replik. Počínajíc prvním československým dolnoplošníkem Avia BH 1 z roku 1923, přes německý stroj Arado 96BN, sovětský stíhací letoun Jak-3, americký pozorovací letoun Piper 18 Cub nebo americký válečný dopravní letoun Beechcraft 18 a další stroje.

Dále se divákům samozřejmě představí poválečná výroba čs. letounů řady Zlín, zemědělské letadlo Z37 Čmelák i se Štefanem a dále jako každý rok ředstaví Centrum leteckého výcviku Pardubice státního podniku LOM letouny L-410, vrtulník Mi-2. Jako každý rok uvidíte i leteckou akrobacii.

Zkrátka nepřijdou ani děti – jako vždy pro ně bude připravena řada atrakcí. Brány letiště se náštěvníků otevřou v sobotu 8. září 2018 v 9:30 h, program začne v 10 hodin.