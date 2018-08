Liveurope festival v Praze

Další ročník Liveurope festivalu představí opět celou řadu hudebních objevů Evropy nejrůznějších žánrů.

TAMINO /Be

Teprve 21letý belgický hudebník s egyptskými kořeny již dosáhl úspěchů, o kterém se mnohým jen zdá a které dalece přesahují hranice Belgie. Jeho hlas je opravdový drahokam, díky kterému se z každé skladby stává hit. Singl Habibi, který vyšel v březnu 2017 se právem dočkal velkého uznání fanoušků i kritiky a na následném EP už spolupracoval s Colinem Greenwoodem, baskytaristou Radiohead. Tamino je velký talent, a jeho písničky vám barvou hlasu připomenou Jeffa Buckleyho.

JFDR /Is

Nejnovější projekt islandské hudebnice Jófríður Ákadóttira, kterou znáte ze skupin Samaris, Pascal Pinon či Gangly. Minimalistická směs kytar s elektronikou a křehkým vokálem.

French 79 /Fr

French 79 je nový, čistě elektronický projekt nadaného hudebníka a producenta Simona Hennera z Marseille (Kid Francescoli, Martin Mey). V poslední době se o něm ve Francii mluví čím dál víc a může za to jeho čerstvé album Olympic. Do Prahy ho přijede představit v live setu a v doprovodu projekcí.

KATARÍNA MÁLIKOVÁ /SK

Album Pustvopol Kataríny Málikové z roku 2017 se stalo jedním z nejvýraznějších debutů na slovenské scéně za poslední roky. 4 nominace na Radio_Head Awards, 11. místo v žebříčku World Music Charts Europe. Magická kombinace lidové hudby, elektroniky i klasiky v podání Kataríny a její kapely patřilo k nejlepším zážitkům festivalu Pohoda 2017. Festival Liveurope nabízí šanci zopakovat si tento zážitek v klubovém prostředí.

Plàsi /Gr/Se

Mikael Bitzarakis alias Plàsi se narodil na ostrově Kréta, ale vyrůstal hlavně ve Švédsku, což se odráží i na jeho tvorbě. Plàsi vystudoval skladbu na hudební škole ve Stockholmu, vydal letos debutové album People a pokud vám ze sluchátek zní často José Gonzáles, Sufjan Stevens nebo Kings of Convenience, bude pro vás Plàsi zaručeně nový objev.

Changing Faces

Uznávaná Piešťanská drum-and-bassová hvězda byla minulý rok označena vydavatelstvím UKF za „Někoho koho třeba vidět“. Na jaře 2018 získala na Slovensku hudební cenu Radio_Head Awards v kategorii objev roku. Letos Vás na Liveurope festivalu vezme do světa hluboko rolujúcich bassů. Nadčasové melodie, uhlazené bubny a hřejivé basy už nachly Let it Roll, RAM, UKF 's label, Pilot, Fokuz Recordings a tak Changing Faces tak svou tvorbou dostává publikum do varu po celé Evropě.

КУКЛА /SL

Slovanská gangsta geisha je pop-umělkyně, která zpívá o lásce a zbraních a zároveň bojuje své vlastní bitvy se světem i svým vnitřním já. V jejím zvuku se odrážejí trendy západu, zároveň ale ponechává jedinečné prvky slovanské hudby.

JULIA ADAL (FI) Neo-soul, akustický pop a downtempo, jsou hlavní vlivy, které uslyšíte v tvorbě této finské zpěvačky. Do svých hudebních setů ale Julia vždy ale nezapomene přidat i tradiční finské melodie. Julia žila tři roky v Praze, kde napsala většinu svých písní a hrála v hudebním duu Les Flatmates – se slovenskou zpěvačkou-houslistkou Ninou Marinovou (NINA ROSA). Minulý rok strávila v Kolumbii, kde spolupracovala s producentem KillaBeatMaker (nominace na latin Grammy, frontman Radiocaliente). V Palác Akropolic jí na klávesy doprovodí hudebnice Bára Zmeková.